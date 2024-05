La protesta delle tende pro-Gaza sbarca a Oxford e Cambridge | Università complici del colonialismo - ora boicottate Israele – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 6 maggio 2024) Ladegli studenti universitari pere controche da settimane ha acceso i campus dei maggiori atenei Usa, e che tiene banco anche in molteitaliane, èta da oggi anche in alcunepiù prestigiose istituzioni accademiche del Regno Unito. Zaini in spalla eda campo pronte da montare, studenti dei gruppi filopalestinesi si sono piazzati nei prati antistanti gli edifici principalidie di. «Ci rifiutiamo di starcene seduti con le mani in mano mentre l’ateneo supporta il genocidio dei palestinesi a», dicono gli attivisti del gruppo “for Palestine” che ha piantato le ...