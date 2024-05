La nuova Dc siciliana non ha pace e nemmeno candidati

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 6 maggio 2024) Sembrava un po’ come la trama di quel film, “Totò cerca casa” (regia di Mario Monicelli, anno 1949). Il protagonista, sfollato, cerca un posto dove stare, tra mille peripezie. Ma, alla fine, una casa, il nostro Totò, che in questo caso non è il principe della risata, ma di cognome fa Cuffaro, proprio non l’ha trovata. È sfumata pure l’ultima trattativa in extremis con Matteo Renzi e la lista per gli Stati Uniti d’Europa con Emma Bonino, e Cuffaro è rimasto con la scopa in mano al gran ballo delle prossime elezioni Europee. Nessuno vuole fare coppia con lui. E pensare che lo cercavano tutti. E pensare che, nel segreto dei desideri più intimi dei leader, lo volevano tutti. Meglio: tutti volevano i suoi voti. Ma non lui. Troppo ingombrante il suo passato, quella condanna per favoreggiamento aggravato alla mafia già espiata ma che rimane, per lui, uno stigma. Cuffaro, come un bravo ...