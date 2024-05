La mia assenza? Ogni tanto stare in famiglia non fa male | Sala travolto dalle polemiche

(Di lunedì 6 maggio 2024) Il sindaco di Milano, Giuseppe, ha risposto allesollevate per la sua, domenica, alla manifestazione contro l'antisemitismo. "Rispetto alla mia presenza non ci sono sempre delle scelte coniugate dal fatto che una cosa mi piace o non mi piace, semplicemente è la domenica pomeriggio einnon fa", ha risposto. Interpellato poi sulla presenza di alcuni consiglieri Verdi, identificati dalla polizia, ha risposto: "È lo spirito del momento, che ci piace o meno è chiaro che questo è un tema che contrappone ed è chiaro che le istanze sono vive da una parte e dall'altra, quindi dovremmo abituarci, che ci piaccia o meno e al di là di questela questione che conta ...

Milano, Sala su assenza a presidio contro l’antisemitismo: “Ogni tanto stare in famiglia non fa male” - Milano, sala su assenza a presidio contro l’antisemitismo: “Ogni tanto stare in famiglia non fa male” - Il sindaco di Milano, Giuseppe sala ha risposto alle polemiche sollevate ieri durante la manifestazione contro l'antisemitismo per la sua assenza. "Rispetto ...

Tunnel subportuale, bagarre in commissione, Bucci: "Fine lavori giugno 2029, la sopraelevata non sarà abbattuta prima" - Tunnel subportuale, bagarre in commissione, Bucci: "Fine lavori giugno 2029, la sopraelevata non sarà abbattuta prima" - La commissione dedicata all'opera è iniziata con la minaccia di abbandono dell'aula da parte del sindaco-commissario in polemica con la minoranza. "Numerosi i benefici in termini di lavoro, traffico e ...

Italiano polemico: “Secondo gol del Verona da annullare” - Italiano polemico: “Secondo gol del Verona da annullare” - L'allenatore della Fiorentina non le ha mandate a dire nel post partita del "Bentegodi", a margine della sconfitta odierna ...