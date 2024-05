La Democrazia del Corpo | gran finale con il ritorno del leggendario Group-O

(Di lunedì 6 maggio 2024) Firenze, 6 maggio 2024 - La ciliegina sulla torta. Dodici spettacoli, due residenze creative e tre mesi dopo, si conclude la prima parte de "Ladel", la rassegna che presenta le ricerche più interessanti e originali degli artisti italiani e internazionali presenti sulla scena performativa contemporanea. Ma in attesa della stagione autunnale, Cango Cantieri Goldonetta ha scelto di chiudere in bellezza il suo percorso, ospitando venerdì 10 maggio (ore 20) la storica reunion del-O, la formazione composta da Virgilio Sieni, Charlotte Zerbey, Alessandro Certini e Katie Duck che torna insieme sul palco a distanza di quarant'anni. Già, perché era proprio il 1979 quando la californiana Katie Duck, lasciati gli Stati Uniti per Amsterdam e dopo una tournée a giro per l'Europa, arrivò a ...

