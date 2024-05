La coreografia della discordia | Greta e Valentina litigano per Peron

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 6 maggio 2024)Zuccarello eVezzali hanno litigato a L’Isola dei Famosi a causa di unache Samueldeve insegnare ad Alvina Verecondi Scortecci come prova settimanale. Per buona pace di Milly Carlucci, infatti, anche a L’Isola dei Famosi il buon Samuelè stato chiamato a insegnare una bachata ad una non-ballerina come Alvina Verecondi Scortecci in qualità di prova settimanale. Se ladovesse venire bene, infatti, tutto il gruppo otterrà un premio. Saputo di ciò,Vezzali – che anni fa ha partecipato a Ballando con le Stelle proprio in coppia con Samuel– ha chiesto al ballerino di poter assistere alle prove, ottenendo come risposta un secco no. “Gli ...