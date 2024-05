Kid Yugi in concerto a Pordenone domenica 11 agosto

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di lunedì 6 maggio 2024) Si arricchisce di un nuovo evento il calendario del festivalLive 2024, rassegna che riaccenderà di luci, suoni e colori il Parco San Valentino nei mesi più caldi della bella stagione. Dopo il già annunciatodi Mr. Rain, in programma il prossimo 18 luglio, a salire sul palco,11(inizio alle 21.30), sarà il rapper pugliese Kid, astro nascente della nuova scena italiana di questo genere, che porterà al’unicodel Friuli Venezia Giulia del suo nuovo tour estivo. I biglietti per l’evento, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Comune di, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismo FVG, sono in vendita sul circuito Ticketone. Info e punti autorizzati su www.azalea.it . Kid ...