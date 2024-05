Jordan Peele farà una serie tv western sulla tematica del razzismo

(Di lunedì 6 maggio 2024) Il regista e sceneggiatore, dopo il suo recente successo cinematografico di genere sci-fi-horror Nope (2022), ha deciso di esplorare il mondo del documentario: sta progettando unatvche mira a riscrivere la storia del far west. Si tratta di un nuovo e ambizioso progetto: è il primo documentario scritto e prodotto da, che si pone come obiettivo principale di narrare una parte della storia del west. Non solo, l’idea è quella di concentrarsi sulle forze che hanno soppresso l’identità del cowboy nero e di cercare di abbattere i pregiudizi associati al cowboy bianco. I protagonisti di Nope in un frame del film. Fonte: Universal PicturesKeith McQuirter, lo showrunner della, ha detto che: “La docusenza titolo sui cowboy neri ...

