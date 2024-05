John Swinney è il nuovo leader dello Scottish national party

John Swinney è diventato il nuovo leader del partito indipendentista scozzese (Snp) e già domani viene prevista la nomina a first minister dell'esecutivo locale di Edimburgo succedendo ad Humza Yousaf dimessosi la scorsa settimana dopo la rottura ...

Edimburgo, 6 mag. (Adnkronos) - John Swinney , esponente di lunga data del Partito nazionale scozzese , sarà il prossimo first minister, dopo essere stato scelto come nuovo leader dell'Snp . Il risultato arriva dopo la scelta dell'ultimo minuto ...

John swinney è il nuovo leader dell'Snp e domani 7 maggio potrebbe diventare il settimo primo ministro della Scozia. swinney è succeduto a Humza Yousaf, che si è dimesso la settimana scorsa, alla ...

Rafah, 6 mag. (askanews) - Le forze di difesa israeliane hanno riferito oggi di voler spostare circa 100.000 persone da Rafah nellambito di una evacuazione "di portata limitata", annunciata questa ...

Ramallah, 6 mag. (Adnkronos) - Le forze di sicurezza israeliane hanno eliminato un "terrorista armato", distrutto un laboratorio di esplosivi e trovato un fucile Kalashnikov a Tulkarem, in Cisgiordani ...