Israele si ferma per commemorare la Shoah Netanyahu | Mai più è ora La bandiera coi volti delle 1 200 vittime del 7 ottobre

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 6 maggio 2024) L’interasi èta questa mattina per 2 minuti al suonosirene, nel giorno che nel Paese ricorda la, lo sterminio di 6 milioni di ebrei compiuto dal regime nazista durante la Seconda guerra mondiale. Ovunque si trovassero, alle 10 in punto del mattino, i quasi 10 milioni di israeliani si sonoti e hanno chinato il capo in silenzio in segno di commemorazione per la tragedia del popolo ebraico. Il rito si ripete ogni anno il 27 di Nissan del calendario, subito dopo la Pasqua ebraica. Ma quest’anno la ricorrenza si è caricata di nuovi tragici significati, a sette mesi dal peggior eccidio di civili nella storia di, quello compiuto da Hamas il 72023. Un dramma che ha segnato la coscienza nazionale, rievocato nel corso della ...