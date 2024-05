Israele bombarda due zone di Rafah dopo ordine evacuare

(Di lunedì 6 maggio 2024) Secondo la difesa civile di Gaza,hato i due quartieri diche ha ordinato ai palestinesi di. L'emittente statale egiziana Al Qahera ha mostrato immagini in diretta di violenti raid israeliani sulla parte orientale dipalestinese e di residenti che vengono evacuati dalle truppe israeliane.

Le notizie sulla Guerra in Medio Oriente tra Israele e Hamas.Secondo Gaza, Israele ha bombardato i due quartieri di Rafah che ha ordinato ai palestinesi di evacuare. Poco prima il Gabinetto di Guerra dello Stato ebraico ha approvato all'unanimità ...

Dalla tregua possibile a un nuovo innalzamento del livello dello scontro in Medio Oriente. La decisione del lancio di un'offensiva militare di Israele su Rafah "ci preoccupa moltissimo, da mesi stiamo cercando anche in quell'area di trovare una via ...

Pubblicato il 6 Maggio, 2024 Hamas non ha ancora risposto alla richiesta di cessate il fuoco da parte di Israele in cambio del rilascio degli ostaggi, ma intanto il governo israeliano sembra pronto a fare ciò che tutti temevano: invadere Rafah , ...

Rafah, con incursione Israele a rischio la vita di 600mila bambini: l'allarme di Save the Children - rafah, con incursione israele a rischio la vita di 600mila bambini: l'allarme di Save the Children - "Chiediamo a tutti gli Stati di agire ora per proteggere i civili e prevenire ulteriori atrocità a rafah. Il governo di israele deve rispettare il divieto di trasferimento forzato e di deportazione ...

Borrell, inaccettabile l'evacuazione di Rafah, l'Europa agisca - Borrell, inaccettabile l'evacuazione di rafah, l'Europa agisca - israele deve rinunciare a un'offensiva di terra e attuare la risoluzione 2728 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. L'Ue, insieme alla Comunità internazionale, può e deve agire per evitare ...

Pioggia di volantini Idf su Rafah per invitare all'evacuazione - Pioggia di volantini Idf su rafah per invitare all'evacuazione - rafah, 6 mag. (askanews) - Le forze di difesa israeliane hanno ... ha detto che a circa 100.000 persone è stato ordinato di trasferirsi in una vicina zona umanitaria allestita da israele, chiamata ...