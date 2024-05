Isola 18 - le anticipazioni della settima puntata

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 6 maggio 2024) Questa sera andrà in onda ladiciottesima edizione de L’dei Famosi, il reality show di Canale 5 condotto da Vladimir Luxuria. Ecco cosa accadrà nel settimo appuntamento serale, come riportato dal comunicato stampa diffuso da Mediaset: Nelladi stasera i naufraghi scopriranno una grande novità per la loro vita sull’: dovranno dividersi in due gruppi e vivere separatamente in due accampamenti l’uno contro l’altro. Fra le prove più attese di questa sera c’è la gara di ballo: Alvina e il suo maestro Samuel Peron dovranno conquistare al ritmo di bachata una ricompensa per il gruppo. Inoltre, Juliana Moreira e le due mamme non sono mai andate via da Cayo Cochinos: il trio dovrà compiere un’ultima missione per il bene dei naufraghi prima di lasciare ...