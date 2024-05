(Di lunedì 6 maggio 2024)sono intervenuti nel locale aper provare a riportare la calma ma, in netta inferiorità numerica rispetto ai partecipanti alla, sono stati circondati ed aggrediti e hanno avuto la peggio. E’ pesante il bilancio di unascoppiata la scorsa notte in un locale notturno nel centro di

Tempo di lettura: 2 minutiE’ pesante il bilancio di una rissa scoppiata la scorsa notte in un locale notturno nel centro di Ischia e che ha visto coinvolti numerosi cittadini stranieri oltre alle forze dell’ordine intervenute per sedarla: quattro ...

Ischia, maxi rissa in discoteca: feriti 2 carabinieri e 4 poliziotti - ischia, maxi rissa in discoteca: feriti 2 carabinieri e 4 poliziotti - Poliziotti e carabinieri sono intervenuti nel locale a ischia per provare a riportare la calma ma, in netta inferiorità numerica rispetto ai partecipanti alla rissa, sono stati circondati ed aggrediti ...

Maxi rissa in una discoteca ad Ischia: 6 agenti feriti e 4 arresti - Maxi rissa in una discoteca ad ischia: 6 agenti feriti e 4 arresti - Quattro poliziotti e due carabinieri sono rimasti feriti durante l’intervento, con sei di loro che hanno dovuto ricevere cure ospedaliere all’ospedale Rizzoli. Le ferite riportate includono un trauma ...

Rissa in discoteca a Ischia, forze dell’ordine aggredite: feriti 2 carabinieri e 4 poliziotti - rissa in discoteca a ischia, forze dell’ordine aggredite: feriti 2 carabinieri e 4 poliziotti - La violenta rissa è scoppiata all'esterno del locale Momento: due donne e due uomini sono stati arrestati per resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni ...