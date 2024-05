(Di lunedì 6 maggio 2024) La prima idea di quel che potrà essere il mercato dell’Inter arriverà dopo il 20 maggio. Entro quella data, infatti, il presidente Steven Zhang deve chiudere la questione Oaktree, accordandosi per una nuova scadenza con lo stesso fondo oppure chiudendo per un altro prestito da 400 milioni di euro con Pimco, in modo da restituire i 275 con relativi interessi concordati tre anni fa con il private equity e aprire una nuova pagina (probabilmente con scadenza nel 2027). A quel punto diventerà più facile anche capire quale sarà il budget a disposizione di Marotta e Ausilio perre. Sebbene il ds nerazzurro avesse parlato, dopo la vittoria dello scudetto, di mercato "forse già finito" dopo gli arrivi di Zielinski e Taremi e della necessità di mantenere una rosa ristretta per coinvolgere tutti, le parole delnel ...

“L’Inter ha dimostrato una notevole superiorità rispetto alle altre squadre, così com’è successo la stagione passata con il Napoli: le squadre avversarie hanno sicuramente avuto dei problemi, non sono state all’altezza, ma fin dalle prime partite ...

Inzaghi non si accontenta. Un’Inter ancora più forte. Il tecnico vuole una punta - inzaghi non si accontenta. Un’Inter ancora più forte. Il tecnico vuole una punta - Dopo il 20 maggio Zhang dovrebbe comunicare il budget per il mercato. Gudmundsson e Zirkzee tra i nomi, da risolvere anche il nodo portieri.

Inter, Bento-Buongiorno-Gudmundsson: servono 80 milioni - Inter, Bento-Buongiorno-Gudmundsson: servono 80 milioni - L`Inter e soprattutto il suo allenatore Simone inzaghi stanno provando a sognare in grande in vista della prossima stagione, quella 2024/25 che con la seconda stella.

"Non ci accontentiamo". A San Siro spuntano gli striscioni: la Curva Sud avverte il Milan - "Non ci accontentiamo". A San Siro spuntano gli striscioni: la Curva Sud avverte il Milan - Anche se il vero messaggio, quello più esplicito e incisivo, è stato messo nero su bianco su un altro striscione: "Milano non si accontenta ... nella gara di ritorno i ragazzi di mister inzaghi si ...