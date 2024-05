Invasione di topi a Largo Beltramelli | Invece di aprire cantieri - dovrebbero derattizzare

(Di lunedì 6 maggio 2024)invadono l’area del Tiburtino a Roma: video immortala i ratti aAntonio, nella zona di Pietralata.invadonoa Roma – Ilcorrieredellacitta.comDopo i gabbiani aggressivi, Roma deve fare i conti anche con i. Una colonia di ratti starebbe vivendo nella zona della Tiburtina, come recentemente avvistato aAntonio. Gli animali sono stati segnalati con un video del consigliere di Forza Italia, Fabrizio Montanini. Una vicenda che preoccupa i vari quartieri che compongono l’area del Tiburtino, in una situazione che ha pesanti ricadute igieniche e sulla salute umana. L’diLa ...

Dopo quello di ieri, altri due grossi alberi caduti a Roma: nessun ferito, per fortuna - Dopo quello di ieri, altri due grossi alberi caduti a Roma: nessun ferito, per fortuna - Il primo in zona San Giovanni e il secondo all'interno di un cortile in una traversa di via Tiburtina nei pressi di largo beltramelli. Per fortuna, nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti ...