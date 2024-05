Internazionali d’Italia - Berrettini | Volevo essere in condizioni diverse ma gioco perché è Roma

Matteo Berrettini : “Sono qui solo perché è Roma. Sarei voluto arrivare in condizioni diverse” “Sono qui perché è Roma. Non sono riuscito ad allenarmi molto, Sarei voluto arrivare in condizioni diverse. Sto facendo tutto il possibile per farmi trovare pronto in vista del match. Non giocare qui mi è mancato tanto“, così Matteo Berrettini ...

