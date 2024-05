Infantino | Calendario fitto? Stiamo dialogando per cercare la soluzione migliore

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 6 maggio 2024) Presente a Miami per il GP di Formula 1, il presidente della Fifa, Gianni, ha parlato ai microfoni di Sky Sports in vista delle novità della prossima stagione con il nuovo format della Champions League: “Lavoriamo costantemente per avere undelle partite: attualmente siamo ancora in una fase di dibattito. Non è mai semplice trovare il giusto bilanciamento tra i campionati e le competizioni, internazionali ed europee“.ha poi concluso: “Ciò che conta è proseguire il dialogo con le parti in causa per giungere a unache accontenti tutti“. SportFace.