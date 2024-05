Incidente mortale a Piadena - un uomo di 81 anni muore nel frontale con un camion

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 6 maggio 2024)(Cremona), 6 maggio 2024 –questa mattina in provincia di Cremona. Undi 81diè morto in unstradale che si è verificato intorno alle 8.30 sulla strada Asolana trae San Giov, in provincia di Cremona. La vittima era a bordo di una Fiat punto e viaggiava verso San Giovin Croce quando per cause in corso di accertamento si è scontrato con unche viaggiava nella direzione opposta. L'impatto,e violento, non ha lasciato scampo all'anziano cremonese. La strada, a lungo chiusa al traffico in entrambe le direzioni di marcia per consentire ai vigili del fuoco rimozione e recupero in sicurezza dei mezzi ...