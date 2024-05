Incidente in moto di ritorno dal pranzo con la mamma - Giuseppe Cappucciati muore a 57 anni Il gigante buono era campione di decathlon

(Di lunedì 6 maggio 2024) Tragedia sulle colline piacentine, dove la gioia per una domenica dai contorni primaverili si è trasformata in un incubo: il centauro 57enne, di Piacenza, è morto...

