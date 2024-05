In migliaia lasciano Rafah est Hamas ha deciso di sospendere i negoziati al Cairo

Le notizie sulla Guerra in Medio Oriente tra Israele e Hamas.Secondo Gaza, Israele ha bombardato i due quartieri di Rafah che ha ordinato ai palestinesi di evacuare. Poco prima il Gabinetto di Guerra dello Stato ebraico ha approvato all'unanimità ...

Pubblicato il 6 Maggio, 2024 Hamas non ha ancora risposto alla richiesta di cessate il fuoco da parte di Israele in cambio del rilascio degli ostaggi, ma intanto il governo israeliano sembra pronto a fare ciò che tutti temevano: invadere Rafah , ...

Jordânia adverte que ofensiva em Rafah provocará “um massacre” - Jordânia adverte que ofensiva em rafah provocará “um massacre” - A Jordânia advertiu hoje que uma ofensiva militar de Israel contra a cidade de rafah, no sul da Faixa de Gaza, provocará “um massacre” e apelou à ...

Israele: da Gabinetto di guierra ok all'operazione a Rafah, civili invitati ad evacuare - Israele: da Gabinetto di guierra ok all'operazione a rafah, civili invitati ad evacuare - hamas: "E' una pericolosa escalation, ci saranno conseguenze". Sono stati approvati ieri sera, dal Gabinetto di guerra israeliano, i piani per l'operazione a rafah, preparati dall'esercito.

Borrell: «Inaccettabile l’evacuazione di Rafah, l’Ue agisca» - Borrell: «Inaccettabile l’evacuazione di rafah, l’Ue agisca» - L'ordine di evacuazione di Israele ai civili di rafah «è inaccettabile». Così l'alto rappresentante Ue Josep Borrell in post su X.