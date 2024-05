In manette per violazioni all’affidamento in prova

(Di lunedì 6 maggio 2024) Un arresto, due denunce in stato di libertà e una maxi sanzione per guida senza patente. È l’esito dell’operazione di controllo straordinario del territorio dei carabinieri che ha visto anche la presenza della compagnia intervento operativo del terzo Reggimento Lombardia. I militari hanno arrestato un 37enne di nazionalità marocchina, già noto alle forze dell’ordine, dando esecuzione alla sospensione della misura dell’affidamento incon conseguente carcerazione dopo le numerosedelle prescrizioni. Una donna 59enne di nazionalità bulgara è stata denunciata in stato di libertà per essersi rifiutata di fornire le proprie generalità. Denunciato anche un 21enne egiziano per violazione delle norme sull’immigrazione. Sanzionato un 37enne egiziano, per un totale di quasi 5.500 euro, per guida senza patente.

