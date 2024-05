In arrivo il Sesto Film Live-Action di Asterix e Obelix

Oppenheimer non è stato per niente il film di maggior profitto del 2023 al box office - Oppenheimer ha avuto tantissimo successo in tutto il mondo, ma i suoi costi di produzione elevatissimi non ne fanno il miglior profitto del 2023. Continua a leggere>>

‘Not Like Us’: sì, è uscita una nuova traccia di Kendrick Lamar contro Drake - I due si stanno dissando da ormai diverse settimane. Nella nuova traccia il rapper di Compton chiama il rivale: "Certified Lover Boy/Certified pedophile" ... Continua a leggere>>

David Donatello, Garonne e Cortellesi star. "Io capitano" è il miglior film - Sette statuette al film sull'odissea dei migranti, sei riconoscimenti a "C'è ancora domani". Cortellesi migliore attrice e regista esordiente ... Continua a leggere>>