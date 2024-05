Imoon accende il suo business con la tecnologia Made in Italy

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024) LA LAMPADINA si è accesa nel 1992 al fondatore, Paolo Tarquinio. Al timone dell’omonima azienda, Tarquinio srl impianti elettrici, fondata nel ’75, curava l’installazione di punti vendita. E si rese conto che i progetti illuminotecnici non valorizzavano correttamente il prodotto. Così, ebbe l’intuizione di allargare l’offerta della sua azienda: corpi illuminanti - di altissima qualità e rigorosamentein- per far risparmiare il cliente in termini di spese e manutenzione. La filosofia che porta alla nascita, nel 2010, di. Ora la “signora delle luci“ è lei, la Ceo Laura Tarquinio, figlia del fondatore. A capo di una “multinazionale tascabile“ dove i 43 dipendenti, tutti assunti a tempo indeterminato, parlano dieci lingue diverse. In organico, 15 light designer a tempo pieno. E i clienti - in 60 Paesi del mondo - sono la ...