Imbratta i muri con svastiche e croci celtiche il 25 aprile | 26enne denunciato

(Di lunedì 6 maggio 2024) Reggio Emilia, 6 maggio 2024 – È stato colto in flagrante dalla Digos mentreva idella città nel giorno della festa della Liberazione con frasi e simboli di estrema destra, dalleallefino al simbolo riconducibile al partito ‘Militia’. Si tratta di un, sorpreso all’alba dello scorso 25nei pressi della casa della salute ‘ex Spallanzani’ mentre con una bomboletta spray scriveva sul muro di cinta della struttura e su diverse cabine elettriche e di derivazione idrica. La polizia lo teneva d’occhio da tempo con indagini incentrate sulla visione di numerosi filmati estrapolati da sistemi di videosorveglianza, appostamenti e pedinamenti, compiuti principalmente in orari notturni. Dopodiché è stata disposta una ...

