Il Venezia accorcia sul Como Il cuore non basta FeralpiSalò in C

(Di lunedì 6 maggio 2024)1 Primo tempo: 0-0(3-5-2): Joronen 6; Idzes 6,5, Svoboda 6,5, Altare 6 (27’ st Dembelé 6); Candela 6,5, Jajalo 6 (1’ st Tessmann 6,5), Busio 6 (27’ st Andersen 6), Lella 6 (1’ st Pierini 6,5), Bjarkason 6 (16’ st Ellertsson 6,5); Pohjanpalo 7, Gytkjaer 6. All: Vanoli 6,5.(3-5-2): Pizzignacco 6,5; Bergonzi 6,5, Ceppitelli 6 (34’ st Krastev sv), Pilati 6; Felici 6, Kourfalidis 6,5, Fiordilino 6 (27’ st Pietrelli 6), Zennaro 6 (27’ st Giudici 6), Letizia 6; Dubickas 6 (19’ st Compagnon 6,5), La Mantia 6. All: Zaffaroni 6. Arbitro Fabbri di Ravenna 6 Marcatori: 15’ st e 48’ st Pohjanpalo; 38’ st Compagnon

Como o Venezia in serie A, si deciderà tutto all'ultima giornata. Palermo, Sampdoria e Brescia ai play - off. Retrocede la Feralpi - ... non sono andati infatti oltre lo 0 - 0 consentendo al Venezia , vittorioso per 2 - 1 sulla ...(53) è bastato il 2 - 2 con l'Ascoli (38) malgrado si siano visti riprendere due volte da Caligara (27' e ...

Missione compiuta per Treviso Basket: la vittoria contro Tortona vale la salvezza - Un match giocato con sicurezza dalla Nutribullet, spinta dai 27 punti di D'Angelo Harrison, autore ... Considerando la sconfitta di Pesaro al Taliercio contro la Reyer Venezia per 91 - 79, la ...