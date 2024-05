Il Senato adotta la statua della donna che allatta censurata a Milano Domani l’inaugurazione

(Di lunedì 6 maggio 2024) Tutto pronto per essere esposta. Lacon lacheal seno un neonato, vittima di censura ache non le ha dato cittadinanza perché ‘divisiva’, farà bella mostra di sé in. L’opera di Vera Amodeo, dal titolo “Dal latte materno veniamo”, donata dai figli dell’artista al comune di, infatti sarà in prestito a Palazzo Madama per un mese. Illamamma cheLadiscordia, messa al bando dal comune diguidato dal sindaco dem Beppe Sala, inizialmente doveva essere collocata in piazza Duse, in zona Porta di Venezia. Nulla da fare, però, dopo la bocciatura ...

