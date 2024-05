Il più grosso rischio per chi compra casa | pagare due volte il condominio

(Di lunedì 6 maggio 2024) Chi acquista un appartamento risponde in solido con il venditore dei debiti che questi ha lasciato con il, sia per l’anno in cui il passaggio di proprietà viene comunicato all’amministratore sia per quello precedente: significa che potrebbe essere costretto ale spese condominiali non versate dal precedente titolare dell’immobile, cioè dal venditore. Che succede invece se ad avere i debiti non è il venditore ma ilstesso? Se è ilad avere dei debiti, cosa succede? Il problema si pone perché la riforma del codice civile del 2012 prevede che i creditori delpossono agire nei confronti dei singoli proprietari degli appartamenti ciascuno per la propria quota millesimale, partendo dai morosi il cui nominativo deve essere indicato dall’amministratore. ...

Homem é executado com mais de 70 tiros em Pedro Juan - Homem é executado com mais de 70 tiros em Pedro Juan - Neste domingo (05/5), homens armados chegaram de carro a um condomínio de kitnets em Pedro Juan Caballero, no Departamento de Amambay, na fronteira com Ponta Porã, em Mato grosso do Sul, e mataram a ...

Traficante é assassinado e carro e é incendiado na fronteira com Paraguai - Traficante é assassinado e carro e é incendiado na fronteira com Paraguai - Homens chegaram de carro a um condomínio de kitnets em Pedro Juan Caballero, no Departamento de Amambay, na fronteira com Ponta Porã, em Mato grosso do Sul, e mataram a tiros um homem identificado pel ...

Traficante é executado com mais de 70 tiros em Pedro Juan - Traficante é executado com mais de 70 tiros em Pedro Juan - Neste domingo (05/5), homens armados chegaram de carro a um condomínio de kitnets em Pedro Juan Caballero, no Departamento de Amambay, na fronteira com Ponta Porã, em Mato grosso do ...