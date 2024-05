Il piombo nei capelli di Beethoven offre nuovi indizi sul mistero della sua sordità

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di lunedì 6 maggio 2024) IldiIl 7 maggio 1824, Ludwig van, all’età di 53 anni, salì sul palco del Theater am Kärntnertor di Vienna per dirigere la sua Nona sinfonia, in un momento indimenticabile ma segnato dalla rivelazionesuaal pubblico. Ted Albrecht, professore di musicologia, descrisse l’evento, sottolineando il momento in cui, ignaro degli applausi, fu costretto a girarsi per vederli. Le teorie sull’origine dei problemi di salute Oltre allasoffriva di crampi addominali, flatulenza e diarrea. Diverse teorie, da malattie ossee a disturbi gastrointestinali, sono state discusse nel corso degli anni. L'articolo proviene da News Nosh.