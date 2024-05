Il Pd per Morgoni | | Contano le persone

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 6 maggio 2024) "Ridare centralità al cittadino, renderlo partecipe delle scelte. Per noi levengono prima delle opere, soprattutto se le opere non vengono fatte ascoltando e coinvolgendo la comunità". A dirlo è stato il segretario del Pd, Stefano Dall’Aglio, che ieri mattina al Belvedere del Pincio ha presentato ufficialmente la lista civica proposta dal suo partito per sostenere, nel centrosinistra, la candidatura a sindaco di Mario, in vista delle elezioni di giugno a Potenza Picena. "L’amore per la comunità resta un concetto vuoto se ci si limita a proclamarlo, anziché praticarlo quotidianamente – ha aggiunto Dall’Aglio, che sarà il capolista della civica targata Pd –. Se i cittadini vengono visti come un fastidio o addirittura come nemici, è impossibile dare vita a progetti che davvero contribuiscano a migliorare la qualità della vita delle ...