Il Napoli e il totoallenatore…E Luca Calamai…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 6 maggio 2024) Ile il totoallenatore: di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna di Repubblica. “La pellicola sullo scudetto delha già fatto registrare al debutto un considerevole record di incassi e De Laurentiis (che aveva appena chiesto ai sostenitori azzurri di diventare aziendalisti) ha adesso un motivo in più per essere all’altezza di un pubblico così fedele e appassionato”. Il presidente Il presidente ha già virtualmente voltato pagina — “Non parliamo più di questa stagione” — e sta lavorando per il futuro, concentrandosi sulla scelta del nuovo allenatore (volata tra Pioli e Italiano, con Conte, Tedesco e Gasperini sullo sfondo) e sul mercato”. Ma forse Italiano… Di seguito alcune righe del giornalistaCalamai tratte dal sito www.tuttomercatoweb.com. “La squadra di Pioli non è andata oltre il pari ...