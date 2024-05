Il Montevarchi batte Malotti Del Grosso lascia con i 3 punti

(Di lunedì 6 maggio 2024)3 GROSSETO 1(4-3-3): Bianchi; Lischi (44’ Artini), Francalanci, Cellai, Messini (57’ Boncompagni); Boiga, Conti (46’ Pardera), Borgarello (46’ Muscas); Rufini, Priore (57’ Keqi), Bontempi. All. Beoni. GROSSETO (4-3-3): Raffaelli; Aprili (63’ Davi), Cretella, Saio, Macchi; Sabelli, Sacchini, Romairone; Rinaldini, Bensaja (87’ Nocciolini), Riccobono (53’ Fregoli). All.. Arbitro: Teghille di Collegno. Reti: 27’ Aprili, 66’ Boncompagni, 74’ Rufini rig., 92’ Keqi. Note:Angoli 6 – 7. Ammoniti: Aprili, Cellai, Priore, Rufini e Sabelli. Espulso al 91’ Davi per fallo da ultimo uomo.– L’Aquila si toglie l’ultimo sfizio e rompe le uova nel paniere al grande ex Roberto, osannato dalla Curva Farolfi all’ingresso in campo, e al suo Grosseto. Il 3 – 1 al ...

