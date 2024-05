Il Milan non sa più vincere Florenzi - Gabbia e Giroud Ma il Genoa rovina la festa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024) "Il rumore del silenzio", è l’unico striscione che campeggia a lungo in una Curva che ha scelto lo sciopero del tifo per dare un ulteriore segnale alla società. Ed è a lungo un rumore assordante, colonna sonora di una squadra piombata in crisi nell’ultimo mese. Uncapace anche di rialzarsi all’improvviso dopo aver messo in mostra tutte le proprie fragilità. Fragilità che, però, sono tornate a bussare alla porta e a prevalere. La doppia istantanea decisamente eloquente tra il 3-2 diche fa saltare in piedi San Siro e il 3-3 di Retegui con il secondo anello blu che si era già praticamente svuotato. Da sette vittorie consecutive a sei partite senza. E non aiuta uno scricchiolante equilibrio l’andare a gambe all’aria troppo alla svelta. Sempre in apertura di tempo, sempre con la complicità di un Tomori che da ...