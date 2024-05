Il meglio dell' Eurovision Song Contest 2024 nella guida di GQ

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 6 maggio 2024) Mentre ci chiediamo chi condurrà il Sanremo 2025 dopo l'addio di Amadeus alla Rai, ci attende la gara canora, che stavolta sarà di casa a Malmö, in Svezia. Il Paese ospitante è scelto ogni anno in base al vincitore’edizione precedente e nel 2023 era stata proprio la svedese Loreen (stra-favorita dai bookmaker già qualche settimana primaa finale) a trionfare con il suo brano Tattoo. La cantante sarà una degli ospitio show di quest’anno e, in attesa di scoprire chi raccoglierà la sua eredità, ecco cosa sappiamo finora’ESC. Dove si tiene l’ESCe in quali date Come già anticipato sarà Malmö la città ospitante per l’...