Il fascino intramontabile delle vergini suicide

(Di lunedì 6 maggio 2024) Dopo venticinque anni dalla sua prima uscita nei cinema e dalla sua presentazione al Festival di Cannes, il lungometraggio d’esordio di Sofia Coppola torna nelle sale in versione restaurata 4K da Criterion. Dal 6 maggio sarà infatti possibile (ri)scoprire questo cult degli anni novanta, tratto dall’omonimo romanzo di Jeffrey Eugenides. Per via della sua vasta eco negli ultimi decenni, la vicenda potrebbe risuonare familiare anche a quanti non abbiano effettivamente visto la pellicola: ambientata negli anni Settanta, la storia ripercorre il tragico suicidio di cinque sorelle adolescenti, intrappolate nelle dinamiche disfunzionali di una famiglia oppressiva e di una comunità connivente. Ma come mai, anche a distanza di venticinque anni, la pellicola di Coppola continua ad attrarci in questo mondo orrorifico, che a tratti sfuma nell’onirico? Vediamo insieme tre possibili ragioni del ...