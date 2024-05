I Queen in versione sinfonica - il concerto tributo sbarca a Grosseto e Livorno

(Di lunedì 6 maggio 2024), 6 maggio 2024 - Ancora due date toscane per “At The Opera”. Dopo il doppio sold-out dello scorso febbraio a Firenze, lo show rock-sinfonico basato sulle musiche dei leggendaritorna sabato 11 maggio al Teatro Moderno die domenica 12 maggio al Teatro Goldoni di, con inizio alle ore 21. “At The Opera” deve il successo alla sua formula raffinata e ai grandi interpreti di uno spettacolo lontanissimo dal concetto di cover. Un meravigliosoaiche combina sapientemente musicae rock, la delicatezza degli archi con i riff della chitarra elettrica. Tutto impreziosito da un coinvolgente visual show. Classici senza tempo come “We Are The Champions”, “Bohemian Rhapsody”, “We Will ...

