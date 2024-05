I PLAYOUT | junior corticella - sprint nell’overtime Gilli nel supplementare fa sorridere lo Zola Il Trebbo ringrazia i goleador Cini e Mauro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024) Erano tre le bolognesi, tra Eccellenza e Promozione, che ieri si giocavano la permanenza in categoria attraverso i. Arriva l’en-plein, conPredosa,che hanno centrato la salvezza al termine delle rispettive sfide. Partendo dall’Eccellenza, al ‘Filippetti’ di Riale si sfidavano loPredosa e la Pieve Nonantola, che avevano chiuso il girone A al sestultimo e al terzultimo posto. I padroni di casa guidati da Enrico Frigieri hanno fatto valere il fattore campo e, dopo aver chiuso i tempi regolamentari sullo 0-0, hanno trovato la zampata vincente nel primo tempocon. In Promozione, impresa deldi Alessandro Valtorta che, a causa del peggior piazzamento in stagione ...