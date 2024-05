I monumenti da salvare Si punta sull’Art bonus Ecco i tesori sotto la lente

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 6 maggio 2024) I luoghi d’arte sono tra i più gettonati dei visitatori. Ma anche nell’Empolese ci sonoimportanti da restaurare e da. Per questo, la decisione presa è dire più che mai. In sostanza: fare del mecenatismo per salvaguardareartistici avendo poi vantaggi fiscali. Le ultime decisioni in tal senso sono state prese dal Comune di Montelupo: oltre che a partecipare, ormai da tempo, a quello nazionale - che ha già portato benefici come per la chiesa romanica di San Michele a Luciano - l’ente ha aderito ora anche all’Artregionale, che permette di ottenere un credito d’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) fino al 40% o, in caso di cumulo con la misura nazionale, fino al 20%. Gli edifici...