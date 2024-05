I Mille e un Morso del cioccolato

Pasqua della Chiesa ortodossa Attesi mille fedeli alla messa - Pasqua della Chiesa ortodossa Attesi mille fedeli alla messa - La Chiesa dei fratelli ortodossi di Pavia festeggia la Santa Pasqua domenica. Oggi si celebra il Vespro della Deoposizione alle ore 17, mentre si attendono oltre mille fedeli per la processione che è ...

Farina di pomodoro, legumi al cioccolato, lecca lecca musicali: le novità in vetrina a Cibus - Farina di pomodoro, legumi al cioccolato, lecca lecca musicali: le novità in vetrina a Cibus - Anche il granchio blu fa la sua comparsa, per la prima volta, tra gli stand della fiera, che apre i battenti a Parma il 7 di maggio ...