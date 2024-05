I leader europei che stendono il tappeto rosso al presidente cinese e ai suoi finanziamenti

(Di lunedì 6 maggio 2024) IlXi Jinping a Parigi ha dato il via alla sua visita di Stato di due giorni in Francia, prima tappa del viaggio in Europa che lo porterà anche in Serbia e Ungheria. Accolto dal suo omologo francese Emmanuel Macron, ilXi ha incontrato anche ladella...

Domani a Parigi è previsto il trilaterale che vedrà allo stesso tavolo Xi con il presidente francese Emmanuel Macron e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Poi Xi volerà in Serbia e in Ungheria

Il presidente cinese Xi Jinping e la moglie accolti da Macron all'Eliseo - Il presidente cinese Xi Jinping e la moglie accolti da Macron all'Eliseo - Parigi, 6 mag. (askanews) - Il presidente cinese Xi Jinping e la moglie Peng Liyuan sono stati ricevuti all'Eliseo dal presidente francese Emmanuel Macron e dalla première dame, Brigitte per l'inizio ...

Xi Jinping in Francia, incontro con Macron e von der Leyen: "Cina e Ue restino partner" - Xi Jinping in Francia, incontro con Macron e von der Leyen: "Cina e Ue restino partner" - Parigi, Xi Jinping e' arrivato all'Eliseo Il presidente cinese Xi Jinping e' arrivato all'Eliseo per l'inizio ufficiale della sua visita di Stato di due giorni in Francia, in occasione dei 60 anni di ...