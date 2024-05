I ladri arrivano in bicicletta e portano via i tavolini del bar | il video del furto ad Afragola

Piero Fassino è formalmente indagato dalla procura di Civitavecchia. L'accusa mossa dai magistrati al deputato del Partito Democratico è di furto per i fatti del 15 aprile scorso, quando l'ex sindaco di Torino si sarebbe messo in tasca un flacone ...

Ponte primo maggio, maxi controlli sui treni tra furti e auto danneggiate - Ponte primo maggio, maxi controlli sui treni tra furti e auto danneggiate - Visto l’incremento dei flussi di viaggiatori e il conseguente aumento dei soggetti dediti alla commissione di reati, la Polizia ferroviaria ligure ha rafforzato le misure di prevenzione sulla rete reg ...

Furti sugli Intercity, 21enne nordafricano preso da Polfer Principe - Furti sugli Intercity, 21enne nordafricano preso da Polfer Principe - Furti sugli Intercity. Gli agenti della Polfer di Genova Principe l’altro giorno hanno fermato un giovane ladro nordafricano, che si era falsamente dichiarato minorenne, irregolare sul territorio nazi ...

Carini. I Carabinieri arrestano un uomo di 28 anni per furto - Carini. I Carabinieri arrestano un uomo di 28 anni per furto - CARINI. I Carabinieri della Compagnia di Carini hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo, su ri ...