I commenti Ceccarini | Gara intelligente Mariani | siamo usciti in lacrime

(Di lunedì 6 maggio 2024) L’allenatore Antonioelogia il suo Urbino per la prova contro il Montefano. "Abbiamo fatto un ottimo primo tempo – spiega – anche se sull’unico tiro in porta abbiamo preso gol. In parità numerica abbiamo tenuto bene il campo e fatto qualcosa in più dell’avversario". Dopo il vantaggio dei ducali la partita si è messa sui binari ideali per l’Urbino che ha giocato in superiorità numerica. "Sono situazioni – spiega– in cui noi sappiamo farci valere così come il Montefano ha dimostrato in campionato. Però al di là di tutto ritengo che abbiamo fatto una partita, con capacità tecnica, gestendo bene la palla. Onore al Montefano, una grande squadra con un tecnico che merita altre categorie". Dall’altra parte Nicoè molto amareggiato. "in ...