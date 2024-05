(Di lunedì 6 maggio 2024) Da un po’ di temponon ne sbaglia una. Lo abbiamo amato quando, qualche mese fa, ha tagliato ia zero facendo tornare il buzz cut in cima alla lista dei tagliuomo più cercati del momento (non è uno scherzo). Idem quando ha iniziato a sistemare le chiome non più cortissime (a proposito: cosa usa per farle ricrescere così velocemente?) pettinandole all’indietro e fissandole con una dose generosa di gel. Infine, siamo alla standing ovation che chiude il cerchio con il look cheha sfoggiato nell’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo Instagram (che vedi qui sotto) a firma del fotografo Damon Baker: isono pettinati all'indietro con un elegantissimo finish sleek, mentre i- che ricordano lochevron - regalano un tocco ...

I baffi e capelli di Damiano ci dicono che lo stile Old Hollywood potrebbe essere the next big trend - I baffi e capelli di damiano ci dicono che lo stile Old Hollywood potrebbe essere the next big trend - Il taglio più longevo di damiano David è il bob pari dal finish wavy su tutte le lunghezze. Per il Festival di Cannes 2022, il bob è indossato in una versione short con capelli e ciuffo texturizzato ...

Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli allo stadio Olimpico per Roma-Juventus: flash dei tifosi, non si nascondono più - Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli allo stadio Olimpico per Roma-Juventus: flash dei tifosi, non si nascondono più - Non che ce ne fosse bisogno, ma Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli hanno scelto la partita Roma-Juve allo stadio Olimpico domenica 5 maggio per suggellare il loro rapporto, che i due cercano str ...

Damiano David, foto fake diventa virale: “Usata in modo denigratorio” - damiano David, foto fake diventa virale: “Usata in modo denigratorio” - damiano David compare in una foto manipolata su “X” condivisa da un’utente e risponde mettendo in mezzo gli avvocati ...