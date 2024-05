Hockey su ghiaccio | Italia - che chance sprecata a Bolzano E in vista del 2026

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 6 maggio 2024) I Mondiali 2024 di Prima Divisione disusi sono conclusi da un paio di giorni e la sensazione, a posteriori, è che l’di coach Mike Pelino, nella cornice della Sparkasse Arena diabbia buttato via una possibilità grandissima di salire in Top Division. Il fattore campo conta e non conta, anche perché pure le altre nazioni, come l’Ungheria e la Slovenia, avevano in Trentino Alto-Adige una folta rappresentanza di tifosi: da mettere sul piatto della bilancia ci sono gli aspetti tecnici. A costare caro, in fine dei conti, sono stati il punto perso contro il Giappone, dove non è arrivata una vittoria piena, ma ai supplementari, e – soprattutto – le due sconfitte contro Slovenia e Ungheria; positive invece le gare contro Romania (6-1, all’esordio) e Corea del Sud (8-1, in un contesto ...