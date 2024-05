Ho combattuto i rossi una vita ma i verdi sono molto peggio

Roma-Juventus 1-1, a segno Lukaku e Bremer: ma a decidere la partita sono le parate di Svilar e Szczesny - Roma-Juventus 1-1, a segno Lukaku e Bremer: ma a decidere la partita sono le parate di Svilar e Szczesny - Chissà se questo pareggio, che apparentemente sembra quasi un punto di non ritorno, potrà bastare per agguantare quel sogno chiamato Champions Lo sapremo, forse, tra una ...

De Rossi prima di Roma-Juve esalta Allegri: “Ha fatto la storia del calcio”. Max risponde subito - De rossi prima di Roma-Juve esalta Allegri: “Ha fatto la storia del calcio”. Max risponde subito - Bello scambio di complimenti tra De rossi e Allegri durante le conferenze prima della supersfida tra Roma e Juventus ...

De Rossi “Rispetto per la Juve, non molliamo alcun obiettivo” - De rossi “Rispetto per la Juve, non molliamo alcun obiettivo” - ROMA (ITALPRESS) – La Roma è attesa da una settimana di fuoco. Da domani le gare con Juventus, Bayer Leverkusen e Atalanta: in pochi giorni i giallorossi si giocheranno un’intera stagione. La sconfitt ...