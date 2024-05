Hitler drogato guarda le Olimpiadi del 1936

Leggi tutta la notizia su butac

(Di lunedì 6 maggio 2024) C’è un video che ci avete segnalato, condiviso dal profilo @blueswillis2 su Twitter, questo: Nel video si vede Adolfseduto tra la folla a un evento; tale evento a cui sta assistendo, secondo la descrizione del video, sono ledi Berlino del. Il tweet infatti ci racconta:ledelsotto l’effetto di desamefetamina. Nel video vediamo davveromuoversi a scatti, dondolandosi avanti e indietro, come se fosse appunto sotto l’effetto di qualche droga. Ma osservando il video con attenzione è evidente che si muova in maniera innaturale: si tratta infatti di un video montato e velocizzato ad hoc per far sembrare le cose come non sono (o, più correttamente, erano), come se i movimenti fossero spasmodici ...