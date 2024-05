Highlanders Formigine sconfitti - sfideranno Pro Recco per evitare la retrocessione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024) Niente impresa per gliche nell’ultima giornata di Serie B avrebbero dovuto vincere per 5 punti a zero con Firenze lo scontro diretto (perso 4 punti a uno all’andata) peril playout e mandarci i toscani. Firenze invece passa 43-14 in Emilia e ora isiPro, Arechi Salerno e San Marco Venezia Mestre (due semifinali e le due perdenti fanno la finale) perl’unico posto che manda in C. Il Giacobazzi Modena invece manda in archivio il campionato con sette mete e una netta vittoria per 45-12 sul Rugby Pieve. Ottanta minuti vivaci per gli uomini di coach Rovina, che chiudono al 4° posto. Le altre del 22° turno: UR San Benedetto-Romagna 10-69 (0-5), Bologna Rugby-Lions Amaranto 66-26 (5-1), Gubbio-Jesi 29-27 ...