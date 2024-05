Hamas non ha accettato nessun accordo - ha creato un teatro comunicativo per fare pressione su Israele

"Hamas non ha accettato l'accordo . E' il loro solito trucco". Lo ha detto il ministro dell'Economia israeliano Nir Barkat incontrando a Roma la stampa italiana e restando in contatto diretto con il governo in Israele .

Prima di domani, Chirico e il punto critico tra Israele e Hamas: qual è la questione centrale - Prima di domani, Chirico e il punto critico tra Israele e hamas: qual è la questione centrale - Si discute del destino della guerra a Gaza nel corso della puntata del 6 maggio di Prima di domani, il talk show di Rete4 che vede Bianca Berlinguer ...

Israele, 'Hamas non ha accettato l'accordo, è un trucco' - Israele, 'hamas non ha accettato l'accordo, è un trucco' - "hamas non ha accettato l'accordo. E' il loro solito trucco". Lo ha detto il ministro dell'Economia israeliano Nir Barkat incontrando a Roma la stampa italiana e restando in contatto diretto con il ...

Hamas ha accettato l’accordo per una tregua con Israele - hamas ha accettato l’accordo per una tregua con Israele - MONDO – hamas ha comunicato ai governi di Egitto e Qatar di accettare l’accordo di cessate il fuoco. hamas ha diffuso un comunicato stampa con cui ufficializza e annuncia di aver accettato la proposta ...