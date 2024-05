Guerra - ultime notizie Hamas accetta l’accordo sul cessate il fuoco proposto da Egitto e Qatar

Leggi tutta la notizia su ilsole24ore

(Di lunedì 6 maggio 2024) Onu: «L’ordine di evacuazione da Rafah è disumano». L’esercito israeliano sta iniziando a lanciare volantini nella parte orientale di Rafah, inviare messaggi e fare telefonate ai palestinesi contenenti istruzioni sulle zone che devono essere evacuate a Rafah e su quali percorsi prendere per raggiungere una zona umanitaria designata. Lo riporta il Times of Israel, citando l’ordine di evacuazione lanciato dall’esercito israeliano in vista della pianificata offensiva sulla parte meridionale della Striscia di Gaza. Intanto, le agenzie di intelligence europee hanno avvertito che la Russia sta preparando “violenti atti di sabotaggio in tutto il continente”: lo scrive il Financial Times. Secondo le fonti, “la Russia ha già iniziato a preparare attivamente attentati dinamitardi e attacchi incendiari per danneggiare le infrastrutture sul territorio europeo senza preoccuparsi di causare vittime ...