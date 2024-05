Guerra in Ucraina - come sarà la prossima fase? L' offensiva estiva di Puti - i nuovi obiettivi e come potrà difendersi Kiev

Per tutto maggio sono esposti al Parco della Vittoria gli armamenti conquistati in Ucraina : un parallelo con Stalin, ma anche un avvertimento agli occidentaliPer tutto maggio sono esposti al Parco della Vittoria gli armamenti conquistati in ...

Nel 2023, hanno realizzato nel complesso circa 3,5 miliardi di dollari di profitti. Versando allo Stato quasi 1 miliardo di imposte sul reddito. Risorse preziose per un Paese Come la Russia, nel pieno di un gigantesco sforzo bellico nella sua ...

Ucraina: Smeriglio (Avs), 'vogliamo Ue che lavori per la pace' - Ucraina: Smeriglio (Avs), 'vogliamo Ue che lavori per la pace' - Roma, 6 mag. (Adnkronos) - “Vogliamo un’Europa che lavori per la pace e non che continui ad alimentare venti di guerra. Si parla molto di difesa comune, di truppe sul suolo ucraino, dell’invio di armi ...

Ultima Generazione, vernice rossa su sede Fiocchi Munizioni a Lecco e striscione 'Palestina libera' - Ultima Generazione, vernice rossa su sede Fiocchi Munizioni a Lecco e striscione 'Palestina libera' - Protesta di Ultima Generazione a Lecco, alla Fiocchi Munizioni. Questa mattina alle 11 due persone aderenti alle campagne di Palestina Libera e Ultima Generazione hanno macchiato di rosso l'azienda. L ...

Zerocalcare: “In Italia c’è un problema col dissenso che porta a criticare chi getta vernice sul muro” - Zerocalcare: “In Italia c’è un problema col dissenso che porta a criticare chi getta vernice sul muro” - Le radici dell'odio risalgono a prima della Grande guerra, e si intrecciano al mistero che circonda, da trentacinque anni, il giorno più misterioso ed emblematico della vita di Calcare, quello che lui ...