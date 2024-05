Grifo - l’assist di Camplone Il Perugia non è favorito ma può vincere i playoff Ma senza contestazioni

(Di lunedì 6 maggio 2024) Abbronzato, rilassato, Andreadispensa abbracci e sorrisi agli ex compagni ritrovati ad Assisi in occasione del Memorial Luciano Gaucci. Lui alha vinto da giocatore con Gaucci e da allenatore con Santopadre. L’ultimo traguardo, storico per i colori biancorossi, proprio dieci anni fa, il 4 maggio 2014, quando ildopo nove anni lontano dalla B ritrova il palcoscenico più prestigioso conin panchina. "Dieci anni sono passati?", chiede l’ex allenatore biancorosso, "non ci avevo pensato. Il ricordo più nitido di quella giornata è che non passava mai il tempo, chiedevo in continuazione ‘quanto manca alla fine’, è stata una cosa bella. Il tempo è volato". Oggi il calcio non è al centro del progetto: "ho la mia attività, lo stabilimento balneare, ma mi aggiorno, guardo partite, studio ...

