Gli imprevisti positivi che stanno conducendo alla salvezza Hellas Verona e Lecce

(Di lunedì 6 maggio 2024) La cucina con gli avanzi, si sa, spesso rivela soddisfazioni non considerate, e per questo sorprendenti. È il comune denominatore, forse l’unico, tra il calciomercato estivo dele quello invernale dell’, cheavendo esiti convergenti nel mantenere in Serie A le due protagoniste. Se Pantaleo Corvino aveva, come suo solito, dragato i campi marginali dell’Europa balcanica e di quella settentrionale per assicurarsi i vari Nikola Krstovic, Pontus Almqvist (a loro nome il pareggio di Cagliari), Patrick Dorgu, Ylber Ramadani, facendo risparmiare la gestione salentina e aprendola anzi a nuovi ricavi importanti, l’omologo scaligero Sean Sogliano a gennaio ha rivoltato i gialloblu come calzini. Via (tra gli altri) i demotivati Marco Faraoni, Milan Djuric, Joshua Doig; dentro gli affamati Tijjani Noslin e ...